معارض تركي لـ«الاتحاد»: الشعب يرفض «المقامرة الأردوغانية»

أحمد مراد (القاهرة)

أكد السياسي والمعارض التركي، إسحاق إنجي، أن غالبية الشعب التركي يرفض إرسال قوات تركية إلى ليبيا، موضحاً أن أردوغان يوظف البرلمان التركي لخدمة مخططاته التوسعية وسياساته العدائية تجاه المنطقة العربية.

ووصف المعارض التركي، في تصريحات لـ«الاتحاد»، موافقة البرلمان التركي على نشر قوات في ليبيا بـ«مقامرة أردوغانية» تلحق أضراراً بالغة بالشعب التركي ومصالحه وعلاقاته بشعوب المنطقة العربية.

وأوضح المعارض التركي، أن الشعب التركي يرغب في تعميق العلاقات الطيبة مع الشعوب العربية، ويرفض تدخل حكومة أردوغان في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، وظهر هذا الرفض جلياً في خسارة أردوغان للانتخابات البلدية الأخيرة في أكبر 5 مدن تركية.

وقال إنجي: «إرسال قوات تركية إلى ليبيا يأتي في إطار محاولات الرئيس التركي لبسط نفوذه وسيطرته على المنطقة العربية، تحقيقاً لحلم قديم ما زال يراوده حتى الآن، وهو حلم عودة الخلافة العثمانية، ذلك الحلم الذي يتمسك به أردوغان، ويعمل على تحقيقه بشتى الطرق المشروعة وغير المشروعة».

وأشار إلى أن أردوغان أقام قصراً كبيراً يضم 1150 غرفة ليكون مقراً للخلافة المزعومة، ويريد أن يدير دول العالم العربي والإسلامي من هذا القصر العملاق.

وأوضح أن الرئيس التركي يستعين بمليشيات جماعة الإخوان في ليبيا لتحقيق حلم عودة الخلافة العثمانية، مشيراً إلى أنه قبل نشوب الخلاف بين أردوغان وبين فتح الله كولن طلب من الأخير أن يسخر موارد مؤسسته العملاقة التي لها وجود في العشرات من الدول الإسلامية في سبيل تحقيق حلمه الشخصي، ولكن كولن رفض هذا الطلب، ولهذا قطع أردوغان علاقاته مع كولن، وجعل منه خصماً لدوداً، واتهمه بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية الفاشلة.