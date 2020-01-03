إسطنبول (د ب أ) قضت محكمة تركية في إسطنبول، أمس، على 70 متدرباً سابقاً من سلاح الجو التركي بالسجن مدى الحياة على خلفية دورهم في محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016. من بينهم 55 صدرت بحقهم أحكام غيابية. ويُعتقد أن من صدرت بحقهم أحكام غيابية فروا إلى خارج البلاد، وفق ما ذكرته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية.

وحضر جلسة النطق بالحكم 15 متهماً فقط. ووجهت المحكمة إلى المتهمين تهمة «انتهاك الدستور».

وذكرت وكالة الأناضول أن المدعي العام في إسطنبول قد طالب بتوقيع عقوبة السجن المؤبد المشددة على جميع المتهمين.وتم «إصدار أوامر» إلى هؤلاء المتدربين المتمركزين في مدينة يالوفا خارج إسطنبول، بالسفر إلى إسطنبول في الساعة 10:15 مساء في 15 يوليو 2016، ونقل الذخيرة، وفقًا لما ذكره المدعي العام. ولم يتم الحكم على رجلين آخرين قاما بنقل المتدربين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تركيا تحكم بالمؤبد على 70 متدرب طيران بذريعة «الانقلاب» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.