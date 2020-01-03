قرقاش يدعو لتغليب الحكمة في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة

أبوظبي، الكويت (الاتحاد، وكالات)

شدد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، الجمعة، على ضرورة تغليب الحكمة والاتزان والحلول السياسية على المواجهة والتصعيد في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة.

وقال معاليه في تغريدة على تويتر: «لا بد من تغليب الحكمة والاتزان والحلول السياسية على المواجهة والتصعيد في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة.. المنطقة تعاني من فقدان الثقة بين الأطراف والقضايا التي تواجهها معقدة ومتراكمة».

وقال رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي للحكومة الكويتية طارق المزرم، أمس، إن الحكومة تتابع باهتمام وقلق بالغين التطورات الإقليمية المتسارعة والأحداث الأخيرة وانعكاساتها على المنطقة. ودعا المزرم في بيان صحفي الجميع إلى الابتعاد عن الخطابات التي من شأنها المساس بالوحدة الوطنية وعدم الانجراف خلف كل ما من شأنه إثارة النعرات والانقسامات.

وشدد على اتخاذ الحكومة الإجراءات القانونية كافة تجاه ما يمس الحفاظ على أمن واستقرار البلاد في ظل الأوضاع الراهنة.

وأكد إيمان الحكومة التام بحرية الرأي والتعبير وفق الأطر الدستورية والقوانين المنظمة إلا أنها تدعو «المواطنين إلى التمسك بالثوابت الوطنية وممارسة حقوقهم بما لا يمس أمن البلاد.

من جانبه، قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إن «ما يحدث من تطورات متسارعة في المنطقة أمر ينذر بخطورة بالغة، الأمر الذي يتطلب تماسكاً اجتماعياً قوياً وحقيقياً، والتفافاً حول القيادة السياسية، ونضجاً وتعقلاً في التعاطي مع تلك التطورات.