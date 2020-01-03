40 ألف فلسطيني يصلّون الجمعة في الأقصى

عبد الرحيم حسين، علاء مشهراوي (رام الله، غزة)

أدى 40 ألف فلسطيني صلاة الجمعة، أمس، في المسجد الأقصى المبارك، حسبما قالت دائرة الأوقاف الإسلامية. وأُقيمت الصلاة وسط إجراءات عسكرية إسرائيلية مشددة وانتشار عناصر شرطة الاحتلال على بوابات المسجد والتدقيق في البطاقات الشخصية للمصلين. وقالت دائرة الأوقاف إن قرابة 40 ألف مصلٍّ، من القدس والضفة الغربية والداخل الفلسطيني، أدّوا صلاة الجمعة في الأقصى رغم قيود الاحتلال.

وذكر شهود عيان أن شرطة الاحتلال شددت من إجراءاتها العسكرية في البلدة القديمة بالقدس وعلى بوابات المسجد الأقصى، واعتقلت عدداً من الشبان.

يشار إلى أن أعداد المتطرفين اليهود المقتحمين للمسجد الأقصى في العام 2019 قد بلغت 29610 متطرفين، وذلك تحت حماية الآلاف من جنود الاحتلال.

من جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال أمس ستة شبان مقدسيين من بلدة العيساوية في مدينة القدس، بعد اقتحام منازلهم في البلدة، تحت ذريعة الخروج على القرار الصادر ضدهم بالحبس المنزلي الليلي.

واشتبك المتظاهرون الفلسطينيون، أمس، مع قوات الاحتلال أثناء تظاهرة كفر قدوم الأسبوعية قرب مستعمرة قدوميم احتجاجاً على ضم أراض تابعة للقرية للمستعمرة الإسرائيلية. وقامت قوات الاحتلال بالاعتداء بالضرب على المتظاهرين واستخدمت الغاز المسيل للدموع ضدهم. قبل أن تعتقل عدداً من الشبان.

إلى ذلك، أصيب فلسطينيان بالرصاص، أمس، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية المغير قرب مدينة رام الله. وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن فلسطينيين أصيبا بالرصاص الحي، وثالثاً بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في الرأس.

وكان عشرات الفلسطينيين أدوا صلاة الجمعة، في منطقة السهل بالقرية، قبل أن ينطلقوا بمسيرة سلمية، احتجاجاً على محاولات الاحتلال الاستيلاء على أراضي المواطنين لمصلحة التوسع الاستيطاني، قمعها جنود الاحتلال بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع. اعتدت قوات الاحتلال على المصلين، بعد صلاة الجمعة، أثناء خروجهم من منطقة باب العامود في القدس المحتلة، واعتقلت 3 شبان بعد الاعتداء على أحدهم بالضرب.