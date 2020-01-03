الصين وروسيا تواصلان الدعوة لتخفيف العقوبات عن كوريا الشمالية

أعلن مندوب الصين لدى الأمم المتحدة تشانغ جون، اليوم الجمعة، أنّ مشروع القرار الصيني-الروسي لتخفيف العقوبات الدولية المفروضة على كوريا الشمالية يأخذ "الاتجاه الصحيح".

وأعرب الدبلوماسي الصيني عن أمله في أنّ مباحثات أخرى ستتيح "الوصول إلى مزيد من توافق الآراء"، وذلك بعدما أخفقت جلستان من المشاورات بالخصوص في مجلس الأمن الدولي وأعلنت بيونج يانج إنهاء تعليق تجاربها النووية.

وقال، أمام الصحافيين، "يمكننا جديا المساهمة في حوار سياسي بين الأطراف، خاصة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية".

ولم يحدد تشانغ جون تاريخاً واضحاً يمكن أن يعرض خلاله المشروع الصيني-الروسي على التصويت. وقال "نحن ضمن مسار مشاورات ونواصل بناء التوافق".

وشدد الأوروبيون في الأشهر الأخيرة على ضرورة عدم تخفيف العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية قبل تحقيق تقدم ملموس على صعيد إزالة السلاح النووي.

ومن جانب المفاوضات بين واشنطن وبيون يانج، فإنّها تراوح مكانها في ظل رفض الولايات المتحدة بدورها أي تخفيف للعقوبات طالما أنّ كوريا الشمالية لم تتخل عن السلاح النووي.

وترأس فيتنام في يناير الجاري مجلس الأمن، وهي واحدة من بين خمس دول انضمت مع بداية العام إلى المجلس كأعضاء غير دائمين لمدة عامين. ووزعت الصين وروسيا مشروعهما المشترك على بقية الأعضاء في 17 ديسمبر الجاري، وينص على وقف عدة إجراءات اتخذت في 2017، خاصة منع شراء النسيج ومنتجات الصيد البحري الكورية الشمالية.

كما أنّ الدولتين تطالبان بوضع حد للإجراء المتخذ في 2017 الذي فرض على كل دول الأمم المتحدة ترحيل العاملين الكوريين الشماليين قبل 22 ديسمبر 2019، علماً أنّهم يمثلون مصدر إيرادات لبيونج يانج.

ولدى سؤال الدبلوماسي الصيني إذا ما كانت بلاده التزمت بالتدبير الأخير، أجاب أن الصين أخذت "على محمل الجد" تطبيق العقوبات.

ولكنه استدرك قائلاً "ولكن في الوقت نفسه (...) للعقوبات تداعيات سلبية على حياة الناس العاديين ... نعتقد أنّه يتوجب علينا ضبط العقوبات لتخفيف معاناة الناس الأبرياء".