زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ يطالب بمحاكمة نزيهة لترامب

طالب تشاك شومر زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، اليوم الجمعة، المجلس بإجراء محاكمة نزيهة للرئيس دونالد ترامب مع سماع الشهود وتقديم الوثائق ذات الصلة.

وأضاف شومر، متحدثا في مجلس الشيوخ، أنه لم تكن هناك قط محاكمة "يُحرم فيها المجلس من سماع الشهود". ودعا شومر زعيم الأغلبية الجمهورية بالمجلس ميتش ماكونيل للالتزام بدعوة الشهود قبل بدء المحاكمة.

كان ماكونيل قال، قبل دقائق من تصريحات شومر، إن محاكمة ترامب في مجلس الشيوخ ينبغي أن تكون على غرار ما جرى في مساءلة الرئيس الأسبق بيل كلينتون قبل نحو عقدين.

ومن المقرر أن يبدأ مجلس الشيوخ محاكمة الرئيس ترامب بعد أن وجه إليه مجلس النواب تهمتين وهما: سوء استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونجرس. وأحال النواب الديمقراطيون، الذين يسيطرون على المجلس، ترامب للمحاكمة على خلفية ما يقولون إنه محاولة الضغط على أوكرانيا بغية فتح تحقيق مع جو بايدن نائب الرئيس السابق الذي يعتبر أبرز المرشحين لمنافسة ترامب في الانتخابات الرئاسية المقررة 2020.

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