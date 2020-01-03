واشنطن توافق على نشر 3 آلاف جندي في المنطقة

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون)، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة سترسل تعزيزات إلى الشرق الأوسط.

وقال مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية، لوكالة فرانس برس، إن الولايات المتحدة بصدد نشر ما يصل إلى 3500 جندي إضافي في المنطقة لتعزيز أمن المواقع الأميركية.

وأضاف مسؤولون، طلبوا عدم ذكر أسمائهم، أن القوات ستنضم إلى زهاء 750 جنديا أُرسلوا هذا الأسبوع.

وستأتي التعزيزات من قوة رد سريع تابعة للفرقة 82 المحمولة جواً كانت وضعت في حالة تأهب بعد مهاجمة السفارة الأميركية في بغداد، بحسب بيان للمتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية.

كان مسؤولون أميركيون قالوا، هذا الأسبوع، إنه قد يتم إرسال آلاف الجنود الإضافيين إلى المنطقة وإن القوات أُبلغت بالاستعداد للانتشار.

بدورها، ذكرت وكالة أنباء "بلومبرج"، في نبأ عاجل، أن الولايات المتحدة بصدد إرسال ثلاثة آلاف جندي من الجيش الأميركي إلى المنطقة.

يذكر أن الإعلان عن الخطط الأميركية لإرسال قوات إضافية إلى المنطقة يعود إلى أوائل الشهر الماضى، أى قبل مقتل فائد فيلق القدس الإيرانى الجنرال قاسم سليمانى فى غارة أميركية بالعراق في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة.

وكانت تقارير إعلامية قد نقلت، فى السادس من الشهر الماضي، عن مسؤول أميركي، طلب عدم الكشف عن هويته، قوله إن وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر يعتزم إرسال ما بين خمسة وسبعة آلاف جندي إضافي إلى المنطقة.

ولم يحدد المسؤول وقتئذ أين أو متى يمكن نشر تلك القوات لكنه أشار إلى أن إرسالها سيكون ردا على هجمات جماعات ضد مصالح أميركية خلال الأشهر الأخيرة.