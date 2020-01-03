سناتور: ترامب سيطلع الكونجرس على ملابسات مقتل سليماني

قال زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأميركي ميتش ماكونيل إن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستطلع قيادات الكونجرس اليوم الجمعة على ملابسات الضربة الأميركية ضد القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني.

وأشار ماكونيل إلى أن إفادة سرية ستقدم، على الأرجح، بهذا الشأن للمجلس بكامل أعضائه مطلع الأسبوع القادم.

وقال ماكونيل "هذا العقل المدبر لم يكن فقط يمثل تهديداً للولايات المتحدة وإسرائيل. بل إنه كان، على مدى أكثر من عقد، العقل المدبر لأعمال مزعزعة للاستقرار".

وكان ماكونيل يتحدث في قاعة مجلس الشيوخ، محاولاً دعوة الأعضاء للإحجام عن الحكم على العملية لحين معرفة الحقائق.

بدوره، قال تشاك شومر زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ إن الرئيس ترامب كان ينبغي أن يتشاور مع كبار قادة الكونجرس قبل أن يعطي موافقته على مقتل سليماني.

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