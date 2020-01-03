إيران تتوعد بالانتقام لمقتل الجنرال سليماني

توعّد المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بالانتقام لمقتل قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني الذي قُتل الجمعة في العاصمة العراقية بغداد بضربة جوية أميركية.

وجاء في بيان للمجلس أوردته وكالة (إرنا) الإيرانية للأبناء أن "الهجوم على الفريق سليماني، كان أكبر خطأ استراتيجي للولايات المتحدة في منطقة غرب آسيا، وأن الإدارة الأميركية لن تفلت بسهولة من تداعيات حساباتها الخاطئة".

وأضاف البيان، الصادر عن المجلس عقب اجتماع طارئ عقده إثر مقتل سليماني، أن على الأميركيين أن "يترقبوا انتقاماً قاسياً في الوقت والمكان المناسبين".

وقُتل سليماني، فجر اليوم الجمعة، في ضربة أميركية قرب مطار بغداد الدولي.

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