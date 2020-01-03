بضربات قاتلة.. مصرع قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس بقصف قرب مطار بغداد

أكدت قناة العراقية الرسمية مقتل نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، بالقصف الذي استهدف موكبا قرب مطار بغداد الدولي.

وقالت القناة إن الرجلين قتلا في القصف الذي استهدف موكبا في محيط مطار بغداد، بعد أن كانت مصادر قد تحدثت عن سقوط ثمانية قتلى في الضربات بينهم إيرانيون وعراقيون ولبنانيون.

ونقلت وكالة "رويترز" عن متحدث باسم ميليشيا الحشد الشعبي قوله "أن أميركا وإسرائيل وارء مقتل سليماني والمهندس".

وقال الحشد الشعبي العراقي إن خمسة من أعضائه واثنين من "الضيوف" قتلوا في ضربة جوية استهدفت عرباتهم داخل مطار بغداد الدولي. جاء ذلك بعد أن أعلنت خلية الإعلام الأمني التي يديرها الجيش العراقي عن سقوط ثلاثة صواريخ كاتيوشا على مطار بغداد.



وقالت مصادر بالحشد الشعبي إن ممثلين عن الحشد كانوا يستقبلون "ضيوفا مهمين" في مطار بغداد حيث استقل الجميع مركبتين استهدفهما صاروخان.





المصدر: وكالات