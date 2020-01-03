"البنتاجون": على جميع الأطراف الخارجية التوقف عن تأجيج الصراع في ليبيا

وسبق أن أعلن "البنتاجون"، إرسال 3500 عنصرا من الفرقة 82 المحمولة جوا المتخصصة بتنفيذ عمليات عبر المظلات إلى الشرق الأوسط.

يأتي ذلك كإجراء احترازي بعد عملية اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.

ويذكر أن أعلن البنتاجون إنه بالإضافة إلى قوات المارينز التي تم إرسالها لحماية أفراد السفارة الأمريكية بالعراق، تم إرسال حوالي 750 جنديًا من الفرقة 82 المحمولة جوًا إلى الشرق الأوسط وأن قوات إضافية كانت على استعداد للنشر على مدار الأيام القليلة المقبلة.

وقال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبير في بيان "هذا النشر هو إجراء مناسب وقائي تم اتخاذه استجابة لارتفاع مستويات التهديد ضد الأفراد والمنشآت الأمريكية، مثلما شهدنا في بغداد اليوم".

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وقال مسؤولون أمريكيون طلبوا عدم الكشف عن هويتهم إن 750 جنديا سيتمركزون في البداية خارج الكويت. وقال المسؤولون إنه يمكن إرسال ما يصل إلى 4000 جندي إلى المنطقة في الأيام المقبلة إذا لزم الأمر.

ويتمركز أكثر من 5000 جندي أمريكي في العراق لدعم القوات المحلية.