كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "البنتاجون": على جميع الأطراف الخارجية التوقف عن تأجيج الصراع في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وسبق أن أعلن "البنتاجون"، إرسال 3500 عنصرا من الفرقة 82 المحمولة جوا المتخصصة بتنفيذ عمليات عبر المظلات إلى الشرق الأوسط.
يأتي ذلك كإجراء احترازي بعد عملية اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.
وقال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبير في بيان "هذا النشر هو إجراء مناسب وقائي تم اتخاذه استجابة لارتفاع مستويات التهديد ضد الأفراد والمنشآت الأمريكية، مثلما شهدنا في بغداد اليوم".
وقال مسؤولون أمريكيون طلبوا عدم الكشف عن هويتهم إن 750 جنديا سيتمركزون في البداية خارج الكويت. وقال المسؤولون إنه يمكن إرسال ما يصل إلى 4000 جندي إلى المنطقة في الأيام المقبلة إذا لزم الأمر.
ويتمركز أكثر من 5000 جندي أمريكي في العراق لدعم القوات المحلية.
وكانت الجمهورية الإسلامية الإيراني توعدت القوات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط بالقتل والدمار بعد اغتيال سليماني.
ومن المقرر أن يتم تشيع جثمان قاسم سليماني يوم غدًا السبت الساعة العاشرة صباحًا بمراسم رسمية، ثم سيتم تشيعه بمراسم شعبية الساعة الحادية عشر.