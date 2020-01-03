كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الليبي يستهدف حافلة تقل مرتزقة سوريين في طرابلس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استهدف سلاح الجو الليبي، مساء اليوم الجمعة، حافلة تقل إرهابيين ومرتزقة سوريين في العاصمة طرابلس.

وأصدرت شعبة الإعلام الحربي في الجيش الليبي، بيانا جاء فيه أن مقاتلات السلاح الجوي شنت حملة جوية مكثفة على عدد من المواقع للمليشيات في محاور العاصمة كافة شملت استهداف مواقع لتخزين الأسلحة والذخائر والآليات.

وتابعت أن سلاح الجو نفذ غارة على حافلة نقل كانت تقّل عددا من المرتزقة الأجانب من حاملي الجنسية السورية أثناء نقلهم من قاعدة معيتيقة العسكرية لمواقع تمركزهم.

وأوضح المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة أن المقاتلات استهدفت رتل سيارات مسلحة للمليشيات في طريقهم لمعسكر الإمداد والتموين بطريق السواني في طرابلس.

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وأكد المركز أن من بين العناصر المستهدفة ضباطا ومستشارين أتراكا وقيادات المرتزقة الذين جلبتهم تركيا إلى ليبيا بعد وصولهم حديثا.

وشدد المركز على أن الضربة كانت مباشرة والإصابة دقيقة، قائلا: "بذلك ستستقبل تركيا أشلاء ضباطها وجنودها بعد استهدافهم بضربة جوية محكمة".

وأشار المركز إلى أن سلاح الجو استهدف عددا من مواقع المليشيات في طرابلس وجنوبها ومن بينها مشروع الموز الذي يجهز كمهبط طائرات للطيران المسير وبه عدد من عربات الجراد الصاروخية.

وعلى صعيد العمليات في سرت، أكدت شعبة الإعلام الحربي شن الجيش، الجمعة، غارات على المليشيات المتمركزة في مقر كتيبة الساعدي جنوب مدينة سرت.

وقالت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الليبي إن الغارات نفذت بعد رصد دقيق ومراقبة كل المواقع المستهدفة، موضحا أن أي تجمع أو تحرك مشبوه سيكون هدفا مشروعا لمقاتلات السلاح الجوي.