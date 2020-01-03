كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ظريف: اغتيال القائد سليماني يعد عمل من أعمال "الإرهاب الدولي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، مساء اليوم الجمعة، أن أغتيال قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني عمل من أعمال "الإرهاب الدولي"، حسبما نقل التلفزيون الرسمي في إيران.

وأضاف أنه "تصعيد خطير وأحمق للغاية، وكان سليماني، القوة الأكثر فعالية في مواجهة إرهابي تنظيمي داعش والقاعدة"، مؤكداً على أن "الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية جميع عواقب هذه المغامرة".