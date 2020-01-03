أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الجمعة

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ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الجمعة 3/1/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.
أخبار عاجلة الآن || "البنتاجون" يعلن إرسال 3500 جندي إلى الشرق الأوسط
أعلنت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة، أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، سترسل 3500 عنصرا من الفرقة 82 المحمولة جوا المتخصصة بتنفيذ عمليات عبر المظلات إلى الشرق الأوسط.
آخر الأخبار العاجلة في العالم || ليبيون يحرقون العلم التركي ويرفعون "المصري"
شهدت مدينة بني غازي الليبية، اليوم الجمعة، تظاهرة تضم عشرات الليبيين رفضا لقرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إرسال قوات إلى ليبيا، لمساندة مليشيات حكومة الوفاق ضد الجيش الوطني الليبي.
أخبار عالمية عاجلة اليوم || قائد فيلق القدس الجديد: ستشاهدون جثامين الأمريكيين
علق قائد فيلق القدس الجديد إسماعيل قآني، اليوم الجمعة، في أول تصريح له، على مقتل قاسم سليماني، قائلا: "نقول للجميع أصبروا قليلاً لتشاهدوا جثامين الأمريكيين بالشرق الأوسط".