كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشيوخ الأمريكي: ترامب لا يملك سلطة خوض حرب مع إيران دون إذن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي، تشاك شومر، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يملك سلطة خوض حرب مع إيران دون إذن من الكونجرس.

وأضاف "شومر"، خلال تصريحاته، في قاعة مجلس الشيوخ، أنه كان ينبغي على ترامب التشاور مع كبار قادة الكونجرس قبل أن تقتل الولايات المتحدة قياديا عسكريا إيرانيا كبيرا.

وتابع: "أرى أن الرئيس لا يملك سلطة الدخول في حرب مع إيران، وإذا كان يعتزم زيادة كبيرة في عدد القوات ويخطط لأعمال عدائية محتملة طويلة الأمد فإن الإدارة ستحتاج إلى موافقة الكونجرس وموافقة الشعب الأمريكي".

وأمر ترامب، فجر اليوم الجمعة، بتنفيذ ضربة استهدفت الإرهابي سليماني، وبحسب بيان "البنتاجون" استهدفت غارة أمريكية سليماني وكبار قادة الحشد الشعبي لردع خطط الهجمات الإيرانية المستقبلية، لافتا إلى أن قائد فيلق القدس كان يطور خططا لمهاجمة الدبلوماسيين الأمريكيين في العراق والمنطقة.

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وأكد التلفزيون الرسمي الإيراني مقتل قاسم سليماني، فيما اتهم الناطق باسم الحشد الشعبي أحمد الأسدي "العدو الأميركي والإسرائيلي" بالمسؤولية عن قتل المهندس وسليماني.

وقالت "هيئة الحشد الشعبي" في بيان اليوم، إن جنازات رسمية ستقام غداً السبت لقتلى الضربة الأميركية.

ويأتي مقتل سليماني والمهندس، بعد ثلاثة أيام على هجوم غير مسبوق شنّه مناصرون لإيران على السفارة الأميركية في بغداد.

وكانت عناصر من مليشيا كتائب حزب الله العراقي الموالية لإيران اقتحمت، الثلاثاء، مقر السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد، بعد مقتل عشرات المسلحين بينهم قياديون، في ضربات جوية استهدفت منشآت تابعة للمليشيا التابعة لإيران.