كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليبيون يحرقون العلم التركي ويرفعون "المصري" في بني غازي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت مدينة بني غازي الليبية، اليوم الجمعة، تظاهرة تضم عشرات الليبيين رفضا لقرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إرسال قوات إلى ليبيا، لمساندة مليشيات حكومة الوفاق ضد الجيش الوطني الليبي.

وقام المتظاهرون بحرق العلم التركي ورفع العلم المصري إلى جوار علم ليبيا، مرددين شعارات رافضة للتدخل التركي في الشأن الليبي.

وكان البرلمان التركي أعلن موافقته على قرار الرئيس التركي بإرسال قوات إلى ليبيا بالإجماع، في خطوة شهدت اعتراضات عربية ودولية.