كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إسرائيل تحذر الفصائل الفلسطينية من الرد على اغتيال "سليماني" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضافت القناة، أن "سليماني يُعتبر من الداعمين لهذه الفصائل، وتخشى إسرائيل من أن يجر تدخل الفصائل في غزة في اغتيال سليماني، إلى تصعيد مع إسرائيل، التي لا تريد الانشغال بجبهة قطاع غزة حالياً، سوياً مع الجبهة الشمالية في سوريا ولبنان".
وتابعت، أن "إسرائيل تخشى من أن يكون رد الفصائل الفلسطينية على اغتيال سليماني نوعياً"، بحسب ما ذكرت القناة الإسرائيلية.
وترعى مصر، ملف التهدئة بين قطاع غزة وإسرائيل، حيث كانت تتدخل المخابرات المصرية لمنع تطور أي تصعيد بين الجانبين خلال جولات التصعيد المتكررة التي كانت تندلع خلال الأعوام المقبلة.
ونعت حركتا حماس والجهاد الإسلامي الفلسطينيتين المدعومتين من إيران، سليماني، الذي اغتيل في غارة استهدفته وعدداً من قادة ميليشيا الحشد الشعبي قرب مطار بغداد.
ومن ضمن المهام التي كانت موكلة لسليماني، هي تعزيز قوة الجناحين العسكريين لحركتي حماس والجهاد الإسلامي، باعتبارهما حليفين استراتيجيين للنظام الإيراني في المنطقة، كما أنه لعب دوراً في إعادة العلاقة بين إيران وحركة حماس عقب التوتر الذي اندلع بينهما بعد اندلاع الثورة السورية.