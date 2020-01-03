كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرنسا تدعو مواطنيها إلى توخي "الحذر" في الشرق الأوسط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كما أدرجت الخارجية توصيات للفرنسيين المقيمين في إيران والسعودية وإسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشارت إلى انه في إيران، حيث "تم الإعلان عن الحداد لمدة 3 أيام بعد وفاة الجنرال (قاسم) سليماني، من المرجح أن تجري تظاهرات في جميع أنحاء البلاد".
ونبهت الوزارة إلى أنه "يوصى بالابتعاد عن أي تجمع أو حشد، والتزام أقصى درجات اليقظة والحذر والتكتم، خاصة عند التنقل والامتناع عن التقاط الصور في الأماكن العامة".
وذكرت الخارجية بأنه يستحسن تأجيل أي تنقل في إيران بسبب "المخاطر" في هذا البلد الذي يقوم بـ "ممارسات الاعتقال والاحتجاز التعسفيين من قبل أجهزة الأمن والمخابرات الإيرانية".
واوصت المواطنين الفرنسيين المقيمين أو الزائرين في السعودية وكذلك في إسرائيل والأراضي الفلسطينية "بممارسة اليقظة والحذر ومواكبة تطورات الوضع" وذلك "بعد الأحداث الأخيرة في العراق وتصاعد التوتر في المنطقة".
كما نصحت بشدة بتفادي المناطق القريبة من لبنان وسوريا فأوصت "بتجنب أي تنقل بالقرب من الحدود مع لبنان (الخط الأزرق، الذي يفصل لبنان عن إسرائيل) وسوريا والذهاب إلى منطقة التزلج في جبل حرمون، والتي قررت السلطات (الإسرائيلية) إغلاقها" في الجزء الذي تحتله اسرائيل من هضبة الجولان السورية منذ 1967.