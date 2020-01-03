كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرنسا تدعو مواطنيها إلى توخي "الحذر" في الشرق الأوسط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الجمعة، مواطنيها في العديد من دول الشرق الأوسط، بما في ذلك العراق بتوخي الحذر أعقاب الأحداث الأخيرة، وتصاعد التوتر في المنطقة.

وذكرت وزارة الخارجية في موقعها على الإنترنت "إن التوترات المتصاعدة في المنطقة والتطورات الأخيرة تتطلب منا توخي أقصى درجات الحذر عند السفر من أو إلى العراق".

كما أدرجت الخارجية توصيات للفرنسيين المقيمين في إيران والسعودية وإسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشارت إلى انه في إيران، حيث "تم الإعلان عن الحداد لمدة 3 أيام بعد وفاة الجنرال (قاسم) سليماني، من المرجح أن تجري تظاهرات في جميع أنحاء البلاد".

ونبهت الوزارة إلى أنه "يوصى بالابتعاد عن أي تجمع أو حشد، والتزام أقصى درجات اليقظة والحذر والتكتم، خاصة عند التنقل والامتناع عن التقاط الصور في الأماكن العامة". Advertisements

وذكرت الخارجية بأنه يستحسن تأجيل أي تنقل في إيران بسبب "المخاطر" في هذا البلد الذي يقوم بـ "ممارسات الاعتقال والاحتجاز التعسفيين من قبل أجهزة الأمن والمخابرات الإيرانية".

واوصت المواطنين الفرنسيين المقيمين أو الزائرين في السعودية وكذلك في إسرائيل والأراضي الفلسطينية "بممارسة اليقظة والحذر ومواكبة تطورات الوضع" وذلك "بعد الأحداث الأخيرة في العراق وتصاعد التوتر في المنطقة".