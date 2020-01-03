“العثماني” يستغرب لـ”النبرة السلبية التشاؤمية” تجاه الحكومة ويقول: توجد مشاكل

استغرب سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، لما اعتبره “نبرة سلبية تشاؤمية”، تجاه عمل حكومته، في ظل إنجازات دالة، بحسب قوله.

وقال العثماني، مساء اليوم، خلال لقاء تواصلي للفضاء المغربي للمهنيين بسلا، “أستغرب الحديث عن فشل الحكومة في تحقيق عدد من المنجزات، كما حصل بداية الأسبوع الجاري، عندما اتهمت المعارضة الحكومة بفشل مخططاتها الصناعية”.

وأضاف العثماني، “لا يجب أن تكون لنا نظرة سلبية لبلادنا ووسطنا، المشاكل عندنا صحيح، لكننا نواجهها بكل شجاعة، ونجد حلولا لبعضها وأخرى تظل قائمة، ويجب أن نتسلح بالأمل والإيجابية، ونستمر في التعاون لحل المشاكل”.

وشدد العثماني على أن حكومته حققت قفزة نوعية على صعيد القطاع الصناعي، مضيفا، “مستعدون دائما للاستماع لمشاكل كافة الشرائح الاجتماعية والعمل على حلها، بحيث لا نتردد في لقاء المهنيين، لأخذ مقترحاتهم وأفكارهم، بغرض الاستجابة لمطالبهم”.