كأس محمد السادس.. الرجاء بالأخضر ضد مولودية الجزائر غدا السبت

يحل فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، غدا السبت، ضيفا ثقيلا على مولودية الجزائر الجزائري، برسم ذهاب ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وتقرر خلال الاجتماع الفني التحضيري اليوم الجمعة، والذي يسبق لقاء الغد، أن يرتدي ممثل كرة القدم الوطنية القميص الأخضر، على أن يلعب الفريق الجزائري بقميص أبيض.

وتقام المباراة على أرضية ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة، بداية من الساعة الثامنة مساء، علما أن مواجهة الإياب سيحتضنها المركب الرياضي محمد الخامس بالعاصمة الاقتصادية، يوم 9 فبراير القادم.

وتأهل الرجاء إلى ربع النهائي بعد تخطيه في دور الثمن غريمه الوداد الرياضي، بينما بلغ مولودية الجزائر الدور ذاته عقب تجاوزه القوة الجوية العراقي.