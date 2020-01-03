لماذا استبعدت "جوجل" مسؤول علاقاتها الدوليّة؟

القدس - بواسطة محمد عز العرب - بعد أن عمل لمدة 11 سنة في شركة "جوجل"، تم استبعاده من الشركة، على حد قول المسؤول لقسم العلاقات الدوليّة في شركة جوجل سابقًا، روس لاجونيس، وذلك بسبب أنه أمضى العامين الأخيرين محاولًا إقناع الشركة بتبني سياسة شاملة لحقوق الإنسان، وسط توسعها إلى أسواق جديدة في الصين، لكنه استُبعد في نيسان/ أبريل الماضي.

وقال روس لاجونيس، "أنا لم أتغير، بل جوجل تغيّرت"، في مقابلة معه نشرتها صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية أمس الخميس، وأشار لاجونيس إلى أنه أُجبر على ترك الشركة بعدما طالب مرارًا باعتماد سياسات حقوقية شاملة، تزامنًا مع توسع "جوجل" في الأسواق الصينية، حيث لدى السلطات سجلًا سيئًا في مجال حقوق الإنسان.

وأضاف أن التوتر إزاء هذه السياسات أدى في نهاية المطاف إلى استبعاده من الشركة، وأكد أنه لم يُطرد من الشركة، كما قالت "جوجل" بل غادرها طوعيًا.

وزعم لاجونيس أن كبار موظفي "جوجل" يتنمرون ويصرخون على الموظفات الأصغر سنًا. واتهم الشركة بتجاهل تقاريره عن ثقافة مكان العمل، وقال إنه عانى نفسه من التمييز في مكان العمل، بسبب ميوله الجنسية.

وتجدر الإشارة إلى أن لاجونيس مرشح حاليًا لمجلس الشيوخ الأميركي، في ولاية ماين.