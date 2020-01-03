نتائج مباريات الفرق العربية في مختلف الدرجات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - جرت اليوم، الجمعة، مباريات ضمن مختلف الدرجات في البلاد، وبهذا الصدد نستعرض أمامكم نتائج مباريات الفرق العربية بالدرجات الممتازة والأولى والثانية والثالثة. الدرجة الممتازة (الجولة 18) أبناء اللد (0-2) هبوعيل رمات هشارون هبوعيل ريشون لتسيون (2-2) الوحدة كفر قاسم الدرجة الأولى – المنطقة الجنوبية (الجولة 14) هبوعيل أشدود (3-0) شمشون كفر قاسم الدرجة الأولى – المنطقة الشمالية (الجولة 14) هبوعيل مجدال هعيمك (2-2) مكابي طمرة هبوعيل كفر كنا (0-2) النادي الرياضي الطيرة هبوعيل كوكب أبو الهيجاء (4-0) هبوعيل آسي غلبواع هبوعيل إكسال (1-0) هبوعيل باقة الغربية أبناء زلفة (2-0) النادي الرياضي دبورية الدرجة الثانية – المنطقة الجنوبية "أ" (الجولة 16) شباب الطيبة (5-1) عيروني بيت دغان هبوعيل قلنسوة (3-2) بيتار كفار سابا هبوعيل هود هشارون (2-3) هبوعيل كفر كما عوتسماة حولون (1-1) شمشون أبناء الطيبة مكابي بيتح تيكفا (4-0) هبوعيل كفر قاسم أبناء يافا (1-1) هبوعيل محنيه يهودا الدرجة الثانية – المنطقة الجنوبية "ب" (الجولة 16) عيروني كسيفة (0-2) بيتار معليه أدوميم شباب رهط (0-5) مكابي سديروت الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "أ" (الجولة 16) مكابي معلوت ترشيحا (0-0) شباب سخنين بيتار نهريا (0-2) أبناء مجد الكروم أبناء نحف (0-2) هبوعيل البعينة الأخوة كفر مندا (0-0) شباب كفر كنا Advertisements أبناء الجولان والجليل (2-0) أبناء بئر المكسور الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "ب" (الجولة 16) أبناء الرينة (1-0) النادي الرياضي بردس حنا أخاء إكسال (1-3) هبوعيل طيرات هكرمل هبوعيل صندلة (5-2) هبوعيل رموت منشيه اتحاد أبناء باقة (0-4) عيروني نيشر اتحاد أبناء كفر قرع (1-0) مكابي عرب النجيدات اتحاد أبناء جت (0-3) مكابي أم الفحم الدرجة الثالثة – الجليل الأعلى (الجولة 13) هبوعيل صفد (4-0) هبوعيل دير حنا الدرجة الثالثة – المنطقة الجنوبية (الجولة 15) شباب الهواشلة (1-3) هبوعيل ماطيه يهودا هبوعيل شقيب السلام (4-3) مكابي أشكلون مكابي عراد (3-0) شباب اللقية هبوعيل رهط (4-2) عوتسماة بئر السبع مكابي حورة (0-5) مكابي بئر السبع الدرجة الثالثة – يزراعيل (الجولة 13) هبوعيل عين السهلة (2-0) شباب إكسال الدرجة الثالثة – شارون (الجولة 15) بيتار طوبروك (1-2) أبناء الطيرة بيتار شومرون (0-1) هبوعيل جلجولية مكابي كفار يونة (4-1) نادي كرة قدم كفر قاسم شباب الطيرة (3-0) النادي الرياضي نتانيا الدرجة الثالثة – شومرون (الجولة 15) هبوعيل دالية الكرمل (2-1) هبوعيل أور عكيفا أبناء جسر الزرقاء (3-2) مكابي عسفيا

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