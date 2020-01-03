شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. خامنئي يزور منزل قاسم سليماني لتعزية عائلته والان مع التفاصيل

الجمعة 3 يناير 2020 زيارة خامنئي لمنزل سليماني زار المرشد الإيراني علي خامنئي أسرة قائد فيلق القدس قاسم سليماني، الذي قتل في غارة أميركية صباح الجمعة، وأعرب لها عن مواساته وتعازيه.

ونشر خامنئي على "تويتر" صورا له من داخل منزل سليماني، داعيا أسرة سليماني والشعب الإيراني للصبر والسلوان. Advertisements وظهر المرشد الإيراني إلى جانب سيدة يرجح أنها أرملة سليماني، وهو يعرب لها عن تعازيه.

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