شكرا لقرائتكم خبر عن «بومبيو»: عازمون على حماية مصالحنا وشركائنا والان نبدء بالتفاصيل

ناقش وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، هاتفياً اليوم، مع رئيس الأركان الباكستاني قمر جافيد باجوا، قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخير، باتخاذ إجراء دفاعي بقتل قاسم سليماني رداً على التهديدات الوشيكة التي تهدد حياة الأمريكيين.

وشدد "بومبيو"، خلال النقاش، على أن تصرفات النظام الإيراني تزعزع الاستقرار في المنطقة، مؤكدًا عزم إدارة ترامب على حماية مصالحها وشركائها.