شكرا لقرائتكم خبر عن نيويورك ترفع درجة التأهب لاحتمال انتقام إيراني والان نبدء بالتفاصيل
وتتحسب المدينة باستمرار لهجمات إرهابية محتملة لكن رئيس البلدية قال، إن الخطر زاد بشكل كبير في ضوء الموارد التي تمتلكها دولة، مثل إيران بالمقارنة بتنظيمات مثل القاعدة أو القاعدة.
وقال دي بلاسيو في مؤتمر صحفي: "يتعين أن نفترض أن هذا العمل (الضربة الجوية) يضعنا في حالة حرب بحكم الأمر الواقع".
ودعا دي بلاسيو وكبار مسؤولي الشرطة لعقد المؤتمر الصحفي بعد أن توعدت إيران بالانتقام ردا على الضربة الجوية التي أودت بحياة سليماني العقل المدبر لتوسيع النفوذ الإيراني في الشرق الأوسط.
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