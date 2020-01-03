شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام اليمني: حالة من الصدمة يعيشها الحوثيين بعد «مقتل سليماني» والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف عبر "تويتر": "بالطبع فإن موقف المليشيا الحوثية لا يمثل اليمن واليمنيين حتى في مناطق سيطرتهم، فالجميع يقف كتلة واحدة ضد المشروع الإيراني، وينظر لمقتل سليماني وتقويض السياسات التوسعية ومساعي الهيمنة الإيرانية كخطوة مهمة لإنهاء الحروب النزاعات وإحلال الأمن والاستقرار الذي تستحقه دول المنطقة".
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