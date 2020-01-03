ظريف: اغتيال سليماني عمل من أعمال الإرهاب الدولي

اكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، ان اغتيال سليماني عمل من أعمال "الإرهاب الدولي".

ونقل التلفزيون الرسمي في إيران عن ظريف قوله إن "مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس في ضربة أمريكية بالعراق كان عملا من أعمال الإرهاب الدولي".

وأضاف أنه "تصعيد خطير وأحمق للغاية".

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وتابع "كان سليماني، القوة الأكثر فعالية في مواجهة إرهابي تنظيمي داعش والقاعدة"، لافتا الى ان "الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية جميع عواقب هذه المغامرة".

واغتيل نائب رئيس هيئة الحشد ابو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني، فجر اليوم الجمعة، بغارة امريكية قرب مطار بغداد غربي العاصمة.