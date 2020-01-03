"نيويورك تايمز" تنشر تفاصيل استهداف سليماني

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن قاسم سليماني، قائد فيلق "القدس، الذراع الخارجية للحرس الثوري الإيراني، قتل في ساعة مبكرة من صباح الجمعة في غارة بطائرة مسيرة في مطار بغداد الدولي بتفويض من الرئيس دونالد ترامب.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين (لم تحدد هويتهم) قولهم إن سليماني قتل مع عدد من المسؤولين من المليشيات العراقية المدعومة من طهران عندما أطلقت طائرة أمريكية مسيرة من طراز "إم كيو-9 ريبر" (MQ-9 Reaper) صواريخ على موكب كان يغادر المطار.

وأشارت إلى سليماني مهندس كل العمليات المهمة تقريبا التي نفذتها الاستخبارات والقوات العسكرية الإيرانية على مدار العقدين الماضيين، ومقتله يمثل ضربة قوية لإيران في وقت صراع جيوسياسي شامل.

واعتبرت أن الضربة الأمريكية تمثل أيضا تصعيدا خطيرا للمواجهة المتزايدة بين ترامب مع طهران التي بدأت بمقتل مقاول أمريكي في العراق في أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ولفتت الصحيفة الأمريكية إلى أن المسؤولين بالولايات المتحدة استعدوا لهجمات انتقامية إيرانية محتملة، بما في ذلك هجمات عبر الإنترنت وعمليات إرهابية تستهدف مصالح أمريكا وحلفائها.

ويتهم المسؤولون الأمريكيون سليماني بالتسبب في مقتل مئات الجنود خلال حرب العراق، عندما زود المتطرفين العراقيين بمعدات متقدمة لصنع القنابل والتدريب.

ويقولون أيضا إنه دبر الأنشطة الإيرانية المزعزعة للاستقرار التي تستمر في جميع أنحاء الشرق الأوسط وتستهدف الولايات المتحدة وإسرائيل والمملكة العربية السعودية.

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وقال البنتاجون في بيان: "سليماني كان يعمل بنشاط على تطوير خطط لمهاجمة الدبلوماسيين الأمريكيين وأفراد الخدمة في العراق وجميع أنحاء المنطقة".

وأضاف البيان: "كان سليماني وقواته في فيلق القدس مسؤولين عن مقتل المئات من أفراد القوات الأمريكية وقوات التحالف وإصابة الآلاف غيرهم"، دون تفاصيل إضافية حول المعلومات الاستخباراتية المحددة التي قادت إلى تنفيذ عملية مقتل سليماني.





وقال مسؤول أمريكي رفيع إن المهمة المصنّفة فائقة السرية، بدأت بعد مقتل المقاول الأمريكي في 27 ديسمبر/كانون الأول أثناء هجوم صاروخي شنته مليشيا تدعمها إيران.

وبقتل سليماني، اتخذ ترامب إجراء رفضه الرئيسان السابقان جورج بوش وباراك أوباما، خشية أن يؤدي ذلك إلى حرب بين الولايات المتحدة وإيران.

وقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني مع نائب قائد مليشيا الحشد الشعبي العراقي أبومهدي المهندس في ضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد الدولي الجمعة.

وقاسم سليماني هو قائد فيلق القدس، منذ عام 1998، وهي فرقة تابعة للحرس الثوري الإيراني والمسؤولة عن العمليات العسكرية والعمليات السرية خارج الحدود الإقليمية لإيران ويبلغ من العمر 62 عاما.

وأبومهدي المهندس هو جمال جعفر محمد علي آل إبراهيم، ويتولى منصب نائب رئيس الحشد الشعبي في العراق ويبلغ من العمر 66 عاما.

وكانت عناصر من مليشيا كتائب حزب الله العراقي الموالية لإيران اقتحمت، الثلاثاء، مقر السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد، بعد مقتل عشرات المسلحين بينهم قياديون، في ضربات جوية استهدفت منشآت تابعة للمليشيا التابعة لإيران.