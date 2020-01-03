مصرع 9 وإصابة ٦٠ باشتباكات قبلية في بورتسودان

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، الجمعة، سقوط 9 قتلى وإصابة ٦٠ آخرين، إثر اشتباكات قبلية بمدينة بورتسودان شرقي البلاد.



وقالت اللجنة في تعميم صحفي: "لا تزال الحالات المصابة بالسلاح الأبيض والناري تتوافد إلى صالة الحوادث بمستشفى بورتسودان التعليمي".

وناشدت جميع الأطباء والكوادر الطبية في ولاية البحر الأحمر التوجه لمستشفى بورتسودان لتقديم يد العون ما أمكن.

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وإلى ذلك، فرضت سلطات ولاية البحر الأحمر حظرا للتجوال من الساعة الخامسة مساء إلى الخامسة صباحا بتوقيت السودان، بغرض السيطرة على الأوضاع الأمنية ووقف الاقتتال القبلي.

ونقل شهود عيان لـ"العين الإخبارية" أن الاشتباكات نشبت نتيجة سطو فرد على أحد المتاجر وتمت ملاحقته وضربه، فامتدت هذه الحادثة المحدودة إلى قتال قبلي، وصاحبه حرق لبعض الأحياء السكنية.

وأشار الشهود إلى توتر كبير في مدينة بورتسودان، ما تطلب تعزيزات أمنية إضافية للفصل بين القبائل.

وسبق أن شهدت مدينة بورتسودان على ساحل البحر الأحمر "675 كيلومترا شمال شرق العاصمة الخرطوم" خلال يونيو/حزيران وأغسطس/آب الماضيين أحداث عنف بين قبيلتي "البني عامر والنوبة"، أسفرت عن سقوط أكثر من 70 قتيلا.