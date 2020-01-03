واشنطن تستعد لنشر 3500 جندي إضافي بالشرق الأوسط

قال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية، الجمعة، إن واشنطن بصدد نشر ما يصل إلى 3500 جندي إضافي في الشرق الأوسط عقب استهداف قائد مليشيا فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في العراق.



وستأتي التعزيزات من قوة الاستجابة العالمية للفرقة 82 المحمولة جواً، التي قدمت بالفعل عدة مئات من القوات الإضافية إلى المنطقة في وقت سابق من هذا الأسبوع، مع تزايد التوتر بسبب الهجوم على السفارة الأمريكية في بغداد.

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وتأتي هذه الخطوة إثر مقتل سليماني، الذي قالت واشنطن إنه كان وراء هجمات على منشآت أمريكية بالعراق في الأشهر الأخيرة.

وأمر ترامب، فجر اليوم الجمعة، بتنفيذ ضربة استهدفت سليماني، وبحسب بيان "البنتاجون" استهدفت غارة أمريكية سليماني وكبار قادة الحشد الشعبي، لردع خطط الهجمات الإيرانية المستقبلية، لافتاً إلى أن قائد فيلق القدس كان يطور خططاً لمهاجمة الدبلوماسيين الأمريكيين في العراق والمنطقة.

وكانت عناصر من مليشيا كتائب حزب الله العراقي الموالية لإيران اقتحمت، الثلاثاء، مقر السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد، بعد مقتل عشرات المسلحين بينهم قياديون، في ضربات جوية استهدفت منشآت تابعة للمليشيا التابعة لإيران.