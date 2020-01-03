- 1/2
- 2/2
رويترزالجمعة 2020/1/3 11:11 م بتوقيت أبوظبي
قوات أمريكية في العراق- أرشيفية
قال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية، الجمعة، إن واشنطن بصدد نشر ما يصل إلى 3500 جندي إضافي في الشرق الأوسط عقب استهداف قائد مليشيا فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في العراق.
وستأتي التعزيزات من قوة الاستجابة العالمية للفرقة 82 المحمولة جواً، التي قدمت بالفعل عدة مئات من القوات الإضافية إلى المنطقة في وقت سابق من هذا الأسبوع، مع تزايد التوتر بسبب الهجوم على السفارة الأمريكية في بغداد.
وتأتي هذه الخطوة إثر مقتل سليماني، الذي قالت واشنطن إنه كان وراء هجمات على منشآت أمريكية بالعراق في الأشهر الأخيرة.
وأمر ترامب، فجر اليوم الجمعة، بتنفيذ ضربة استهدفت سليماني، وبحسب بيان "البنتاجون" استهدفت غارة أمريكية سليماني وكبار قادة الحشد الشعبي، لردع خطط الهجمات الإيرانية المستقبلية، لافتاً إلى أن قائد فيلق القدس كان يطور خططاً لمهاجمة الدبلوماسيين الأمريكيين في العراق والمنطقة.
وكانت عناصر من مليشيا كتائب حزب الله العراقي الموالية لإيران اقتحمت، الثلاثاء، مقر السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد، بعد مقتل عشرات المسلحين بينهم قياديون، في ضربات جوية استهدفت منشآت تابعة للمليشيا التابعة لإيران.
كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن تستعد لنشر 3500 جندي إضافي بالشرق الأوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.