قادة مليشيا الحشد بالعراق يختارون "العامري" خلفا لـ"المهندس"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اتفق قادة الحشد الشعبي على اختيار أمين عام منظمة بدر هادي العامري خلفاً لنائب رئيس مليشيا الحشد الشعبي أبومهدي المهندس الذي قتل الجمعة في الغارة الأمريكية ببغداد.

ونقلت وكالة "إرنا" الرسمية الإيرانية للأنباء عن قيادي في الحشد الشعبي قوله: إنه "تم اختيار هادي العامري نائباً لرئيس مليشيا الحشد خلفاً لأبومهدي المهندس".

وأضاف أن "قادة الحشد الشعبي اتفقوا على العامري وقدّموا اسمه إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية عادل عبدالمهدي".

والعامري كان من بين عدد من زعماء المليشيات التابعة للحشد الشعبي الذين تواجدوا خلال اقتحام مقر السفارة الأمريكية في بغداد، الثلاثاء الماضي، وفق وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.





وحينها، قال بومبيو في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي: "إن الهجوم على السفارة الأمريكية في بغداد تم بتخطيط الإرهابيين أبومهدي المهندس وقيس الخزعلي وبدعم من حليفين لإيران، هما هادي العامري وفالح الفياض".

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والمهندس والخزعلي والعامري هم زعماء مليشيات كتائب حزب الله، والعصائب، وبدر، بينما الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبي، وجميعهم موالون لإيران.



وأضاف وزير الخارجية الأمريكي أنه "تم تصويرهم جميعا أمام السفارة الأمريكية في بغداد".





وقتل أبومهدي المهندس إلى جانب قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في ضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد الدولي الجمعة.

وأبومهدي المهندس هو جمال جعفر محمد علي آل إبراهيم، ويتولى منصب نائب رئيس الحشد الشعبي في العراق ويبلغ من العمر 66 عاما.

وكانت عناصر من مليشيا كتائب حزب الله العراقي الموالية لإيران اقتحمت، الثلاثاء، مقر السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد، بعد مقتل عشرات المسلحين بينهم قياديون، في ضربات جوية استهدفت منشآت تابعة للمليشيا التابعة لإيران.