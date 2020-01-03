درون وصاروخ بـ6 شفرات.. أسلحة أمريكية استهدفت سليماني

قالت وزارة الدفاع الأمريكية، الجمعة، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر بتنفيذ الضربة التي استهدفت قاسم سليماني، قائد مليشيا فيلق القدس الإيرانية.



وأضاف، في بيان، أن الغارة الأمريكية التي استهدفت السليماني وكبار قادة الحشد الشعبي جاءت لردع خطط الهجمات الإيرانية المستقبلية.

التقرير التالي يرصد السلاح الأمريكي المستخدم في عملية استهداف سليماني:

درون "MQ-9 Reaper"

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن تنفيذ عملية تصفية قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني تم بواسطة طائرة مسيرة طراز (MQ-9 Reaper).

وتتميز الطائرة بتطورها وقدراتها العالية بفضل معدات الرصد وتحديد نطاق ليزر، والتي تساعدها على دقة التصويب ضد الأهداف بالذخائر الموجهة بالليزر.

تتفوق المسيرة (MQ-9 Reaper) عن نظيرتها (MQ-1 Predator) بقوة وثقل تسليحها والقدرة على مهاجمة أهداف حساسة في توقيت حاسم بدقة فائقة، بما يضمن كامل تدمير تلك الأهداف أو تعطيلها.

وتحمل المسيرة (MQ-9 Reaper)، التي يمكنها التحليق لمدى طويل، على متنها أنظمة استشعار عن بعد واسعة النطاق، ومجموعة متكاملة للاتصالات متعددة الأوضاع، وأسلحة دقيقة، بما يمنحها قدرة فريدة لأداء مهام قتالية وتنسيق واستطلاع ضد الأهداف عالية القيمة وفي توقيتات زمنية حساسة.





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وتتنوع وتتعدد إمكانيات (MQ-9 Reaper) حيث يمكن استخدامها في مهام الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع والدعم الجوي الوثيق والبحث والإنقاذ القتالي وتوجيه الضربات الدقيقة ومراقبة القوافل وشن الغارات عليها فضلا عن الاستخدام كمنصة طرفية للتوجيه الجوي.

ويتم تجهيز المسيرات الأساسية طراز (MQ-9) بنظام استهداف متعدد الأطياف، يحتوي على مجموعة قوية من أجهزة الاستشعار البصرية للاستهداف.

الصاروخ "Hellfire R9X"

كشفت التحليلات الأولية استخدام صاروخ من طراز (Hellfire R9X) في عملية استهداف قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني والمرافقين له، حيث ظهرت أشلاء المستهدفين ممزقة، بالإضافة إلى آثار الدمار أعلى المركبات.

واستخدام الصاروخ (Hellfire R9X) في استهداف قائد مليشيا فيلق القدس، كان المرة التاسعة الذي تستخدم فيه القوات الأمريكية هذا الطراز من الصواريخ إلى جانب صواريخ أخرى تطلق بواسطة الدرون.

وبحسب مجلة "Popular Mechanics"، قامت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "CIA" بتصميم صاروخ (Hellfire R9X) لتنفيذ عمليات تصفية واغتيال عناصر مستهدفة تابعة لتنظيم القاعدة وداعش الإرهابيين في سوريا.

ويعرف الصاروخ باسم (Flying Ginsu)، نسبة إلى أحد أنواع السكاكين المشهورة، ويزن حوالي 45 كجم بخلاف الشفرات الـ6 التي تكفي لقتل أي شخص داخل نطاق طيرانها بنسبة 100%.

ويستطيع الصاروخ (Hellfire R9X) قتل العنصر المستهدف عن طريق الانقضاض عليه، حيث تبرز عند الدنو من الهدف بسرعة فائقة، عدة شفرات فولاذية ذات أسنان حادة مدببة تؤدي إلى تقطيع الهدف إربا.

وتستخدم وكالة الاستخبارات المركزية الصاروخ لاستهداف أفراد معينين بدقة دون أن تصيب المدنيين القريبين من المركبة التي يستقلها.

وبدأ استخدام النسخ الأولى من الصاروخ (Hellfire R9X) في عملية تصفية للإرهابي جمال البدوي، العقل المدبر المتهم بتفجير المدمرة "يو إس إس كول" في عام 2000، كما جرى استخدامه ضد إرهابي بارز ينتمي لتنظيم القاعدة وهو أحمد حسن "أبوخير المصري" في فبراير/شباط 2017.