متحدث البنتاجون السابق لـ"العين الإخبارية": ملتزمون بحماية حلفائنا

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عمرو جوهر - واشنطنالجمعة 2020/1/3 10:29 م بتوقيت أبوظبي
جيف جوردون المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية السابق
قال جيف جوردون، المتحدث السابق باسم وزارة الدفاع الأمريكية، ومستشار الأمن القومي السابق بحملة الرئيس دونالد ترامب، إن الولايات ملتزمة بحماية حلفائها في الشرق الأوسط من تهديدات إيران.
وأضاف جوردون في تصريح خاص لـ"العين الإخبارية": "الموقف في الشرق الأوسط يمر بأوقات صعبة، لكن الولايات المتحدة ملتزمة بحماية حلفائها، والمنشآت الاقتصادية المهمة في منطقة الخليج العربي من التهديدات الإيرانية".
وأكد جوردون أن إيران حاليا تعاني بموجب العقوبات الأمريكية المتعلقة بصادرات النفط وتصنيف "الحرس الثوري الإيراني" منظمة إرهابية، وهما ضربتان مدمرتان للغاية لها.
وتابع: "نعتقد أن إيران بدلا من مهاجمة الولايات المتحدة مباشرة ستهاجم حلفاءنا".
ونوه جوردون بأن الولايات المتحدة دمرت نصف البحرية الإيرانية في يوم واحد عام ١٩٨٨، ومن الممكن أن تفعل هذا مجددا عند الحاجة بدون تردد.
وقال: "خلال عملية "فرس النبي" أثناء الحرب الإيرانية العراقية عام ١٩٨٨ كانت تحرس ناقلات النفط عبر الخليج وإحدى فرقاطات البحرية الأمريكية "يو إس إس صموئيل بي روبرتس" اصطدمت بلغم خلف ضررا بالغا بالسفينة، وبعد ذلك، قررت الولايات المتحدة معاقبة إيران، ودمرت أو ألحقت أضرارا بالغة بنصف البحرية الإيرانية في يوم واحد فقط".
وتأتي تصريحات جوردون في أعقاب مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني مع نائب قائد مليشيا الحشد الشعبي العراقي أبومهدي المهندس في ضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد الدولي.
وقاسم سليماني هو قائد فيلق القدس، منذ عام 1998، وهي فرقة تابعة للحرس الثوري الإيراني والمسؤولة عن العمليات العسكرية والعمليات السرية خارج الحدود الإقليمية لإيران ويبلغ من العمر 62 عاما.
وأبومهدي المهندس هو جمال جعفر محمد علي آل إبراهيم، ويتولى منصب نائب رئيس الحشد الشعبي في العراق ويبلغ من العمر 66 عاما.
وكانت عناصر من مليشيا كتائب حزب الله العراقي الموالية لإيران اقتحمت، الثلاثاء، مقر السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد، بعد مقتل عشرات المسلحين بينهم قياديون، في ضربات جوية استهدفت منشآت تابعة للمليشيا التابعة لإيران.
كانت هذه تفاصيل خبر متحدث البنتاجون السابق لـ"العين الإخبارية": ملتزمون بحماية حلفائنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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