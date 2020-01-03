واشنطن تنشر 3 آلاف إلى 3500 جندي إضافي في الشرق الأوسط بعد اغتيال سليماني

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - مبنى البنتاغون

قال مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية الجمعة إن الولايات المتحدة بصدد نشر ما يصل إلى 3500 جندي إضافي في الشرق الأوسط في استعراض للقوة بعد اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني في العراق.

وستأتي التعزيزات من قوة الاستجابة العالمية للفرقة 82 المحمولة جواً والتي قدمت بالفعل عدة مئات من القوات الإضافية إلى المنطقة في وقت سابق من هذا الأسبوع مع تزايد التوتر بسبب الهجوم على السفارة الأميركية في بغداد.

وتأتي هذه الخطوة إثر مقتل سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الذي قالت واشنطن إنه كان وراء هجمات على منشآت أميركية في العراق في الأشهر الأخيرة.