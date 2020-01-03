وزير الدفاع الأمريكي يلغي عطلة له بسبب حدة التوتر مع إيران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 3 يناير 2020

قال مسؤولون أمريكيون، اليوم الجمعة، إن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر ألغى عطلة شخصية له في وقت لاحق من يناير/ كانون الثاني، مع تصاعد حدة التوتر مع إيران.

وجاء الكشف عن خطط عطلة إسبر في أعقاب الضربة الجوية الأمريكية التي قتلت القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني.