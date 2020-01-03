طهران تستدعي مسؤولا في السفارة السويسرية في إيران بعد مقتل سليماني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 3 يناير 2020

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أستدعت إيران، اليوم الجمعة، مسؤولا في السفارة السويسرية، التي تمثل مصالح الولايات التحدة في طهران، بعد مقتل الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني في غارة أمريكية بالعراق.

وكتب الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي في تغريدة على تويتر إن هذا الدبلوماسي أُبلغ بأن ”اغتيال الجنرال سليماني“ هو ”مثال فاضح على إرهاب الدولة الأمريكي، وأن النظام الأمريكي مسؤول بالكامل عن عواقبه“.