- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر طهران تستدعي مسؤولا في السفارة السويسرية في إيران بعد مقتل سليماني والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 3 يناير 2020
الخليج 365
أستدعت إيران، اليوم الجمعة، مسؤولا في السفارة السويسرية، التي تمثل مصالح الولايات التحدة في طهران، بعد مقتل الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني في غارة أمريكية بالعراق.
وكتب الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي في تغريدة على تويتر إن هذا الدبلوماسي أُبلغ بأن ”اغتيال الجنرال سليماني“ هو ”مثال فاضح على إرهاب الدولة الأمريكي، وأن النظام الأمريكي مسؤول بالكامل عن عواقبه“.
كانت هذه تفاصيل خبر طهران تستدعي مسؤولا في السفارة السويسرية في إيران بعد مقتل سليماني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.