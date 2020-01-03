إيران تعلن موعهد تشييع جثمان "سليماني"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 3 يناير 2020

الخليج 365

ذكرت وسائل إعلام إيرانية، أن جثمان قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني “قاسم سليماني”، سيتم تشييعه صباح السبت في بغداد، على أن يتم نقله مساء اليوم نفسه إلى إيران.

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وأوضحت التقارير الإعلامية أنه ستقام صباح الأحد مراسم تشييع جثمان سليماني في جامعة طهران، ودفنه في مدينة كرمان، بحسب شبكة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وكان سليماني قد قتل في غارة أمريكية نفذت بطائرة من دون طيار، استهدفت سيارة كانت تقله بالقرب من مطار بغداد الدولي، بعيد وصوله إلى العاصمة.

وعقب مقتل قائد فيلق القدس، أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن بلاده "ملتزمة بخفض التصعيد ولا تسعى لحرب مع إيران"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن واشنطن "مستعدة لمواجهة كل التهديدات الإيرانية".