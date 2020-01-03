وزير الدفاع الأمريكي يلغي إجازته تحسباً للرد الإيراني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 3 يناير 2020

الخليج 365

ألغى وزير الدفاع الأمريكي "مارك إسبر"، عطلته الشخصية التي كان ينوي القيام بها، تحسبا لاحتمالات "الانتقام" الإيرانية، على قتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني.



ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين أمريكيين تأكيدهم أن وزير الدفاع الامريكي ألغى خططه لإجازة شخصية، بسبب تصاعد التوتر مع إيران.

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وأشارت الوكالة إلى أن إسبر كان يخطط للخروج في إجازة شخصية، في أعقاب الضربة الأمريكية، التي شنتها الولايات المتحدة وأسفرت عن اغتيال قاسم سليماني، ثاني أقوى شخصية في إيران.

وأوضح المسؤولون أن الولايات المتحدة، تدرس حاليا احتمالات الانتقام الإيرانية، وطبيعة الرد المتوقعة، والتي كان أولها إرسال الآلاف من القوات الإضافية إلى الشرق الأوسط.

وكان البنتاغون قد أقر في وقت سابق إرسال قرابة 3 آلاف جندي إضافي إلى الشرق الأوسط من الفرقة 82 المحمولة جوا.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر اليوم الجمعة أنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد في العراق، قتل فيها قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني.

وأعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال والتي طالت أيضاً كوادر من الحشد الشعبي العراقي.