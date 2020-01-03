عاجل.. وزير الخارجية الإيراني يلعق علي اغتيال سليماني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 3 يناير 2020

الخليج 365

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن اغتيال سليماني عمل من أعمال "الإرهاب الدولي".

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ونقل التلفزيون الرسمي في إيران عن وزير الخارجية محمد جواد ظريف قوله إن مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس في ضربة أمريكية بالعراق كان عملا من أعمال "الإرهاب الدولي".

وأضاف أنه "تصعيد خطير وأحمق للغاية".

وتابع "كان سليماني، القوة الأكثر فعالية في مواجهة إرهابي تنظيمي داعش والقاعدة".