شكرا لقرائتكم فيديو لخامنئي خلال زيارته لمنزل قاسم سليماني لتعزية عائلته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - زار المرشد الإيراني علي خامنئي أسرة قائد فيلق القدس قاسم سليماني، الذي قتل في غارة أميركية صباح الجمعة، وأعرب لها عن مواساته وتعازيه.

ونشر خامنئي على "تويتر" صورا له من داخل منزل سليماني، داعيا أسرة سليماني والشعب الإيراني للصبر والسلوان.

وظهر المرشد الإيراني إلى جانب سيدة يرجح أنها أرملة سليماني، وهو يعرب لها عن تعازيه.