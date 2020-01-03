الصراع يشتعل.. أمريكا: تصفية سليماني مجرد بداية وترسل 3500 مظليا إلى الشرق الأوسط... وإسرائيل ترفع حالة التأهب .. ونصرالله يتوعد بالرد القاسي

أحمد أبوعقيل



حالة من الترقب على الساحة السياسية في المنطقة العربية بعد مقتل قاسم سليماني، قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، في غارة أمريكية استهدفت سيارته قرب مطار بغداد الدولي، فجر اليوم.

نقلت قناة (الحرة) الإخبارية الأمريكية عن مسئول بوزارة الدفاع الأمريكية بنتاجون اليوم الجمعة، أن تصفية قاسم سليماني هي "مجرد البداية"، وأن إرهابيين إيرانيين آخرين "سيلقون نفس مصيره".

كانت وزارة الدفاع الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق اليوم أن الجيش الأمريكي قام بعمل دفاعي حاسم لحماية الأفراد الأمريكيين في الخارج بقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، المصنف باعتباره منظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة، بتوجيهات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك بالقرب من مطار بغداد.

و كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدات على موقع التدوينات القصيرة " "تويتر"، في وقت سابق اليوم، "الولايات المتحدة تمنح المليارات من الدولارات للعراق سنويا، ولسنوات عديدة. هذا بالإضافة لكل ما فعلناه من أجلهم. الشعب العراقي لا يريد أن تتحكم به إيران، ولكن في النهاية، الأمر عائد له"، مضيفا: "في الأعوام الـ15 الماضية، تمكنت إيران من السيطرة بشكل متزايد على العراق، والشعب العراقي ليس سعيد بهذه السيطرة. الأمر لن ينتهي بشكل جيد".

واشنطن ترسل 3500 مظليا إلى الشرق الأوسط

ذكرت وسائل إعلام أمريكية، إن الولايات المتحدة سترسل 3500 عنصرا من الفرقة المتخصصة بتنفيذ عمليات عبر المظلات إلى منطقة الشرق الأوسط، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية مساء اليوم.

إسرائيل ترفع حالة التأهب

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وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، نشره موقع "سكاي نيوز عربية"، إن إثر تقييم الوضع الأمني، تقرر عدم فتح موقع جبل الشيخ للزوار، اليوم، وأضاف: "لا توجد تعليمات أخرى لسكان الجولان والمنطقة، والوضع العادي مستمر".

ويعقد وزير الحرب الإسرائيلي نفتالي بينيت مداولات لتقييم الوضع الأمني إثر اغتيال سليماني، في مقر وزارة الحرب في تل أبيب، وبمشاركة رئيس أركان الجيش أفيف كوخافي، قطع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو زيارته إلى اليونان، وعاد إلى إسرائيل صباح اليوم، لمتابعة التطورات الأمنية في أعقاب الحادث.

حسن نصرالله يتوعد بالرد

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، إن القصاص من قتلة قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، "سيكون أمانة" كل المقاومين حول العالم، وفق ما نقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وذكر نصر الله في بيان، اليوم: "نحن الذين بقينا بعده، فسنكمل طريقه وسنعمل في الليل والنهار لنحقق أهدافه، وسنحمل رايته في كل الساحات والميادين والجبهات، وستتعاظم انتصارات محور المقاومة ببركة دمائه الزكية كما كبرت بحضوره الدائم وجهاده الدؤوب".

وأضاف: "القصاص العادل من قتلته المجرمين الذين هم أسوأ أشرار هذا العالم سيكون مسؤولية وأمانة وفعل كل المقاومين والمجاهدين على امتداد العالم".