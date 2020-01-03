الأمم المتحدة تدعو إلى ضبط النفس: العالم لا يمكنه تحمل حرب آخرى فى الخليج

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة إن أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة دعا الزعماء إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس قائلا "العالم لا يمكنه تحمل حرب أخرى في الخليج" .

أكد جوتيريش أن الأمين العام للأمم المتحدة قلق للغاية بسبب التصعيد الأخير فى الخليج.

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وقالت الخارجية الأمريكية عبر حسابها على تويتر: "بتوجيه من الرئيس، قام الجيش الأمريكى بعمل دفاعى حاسم لحماية الأفراد الأمريكيين فى الخارج من خلال قتل قاسم سليمانى، قائد قوة الحرس الثورى الإيرانى، وهى منظمة إرهابية أجنبية مدرجة من قبل الولايات المتحدة".

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، فجر اليوم الجمعة، بأنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد فى العراق، قتل فيها قائد فيلق القدس الإيرانى اللواء قاسم سليمانى.

وأعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال والتى طالت أيضاً كوادر من الحشد الشعبى العراقى.