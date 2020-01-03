لفتت معلومات لقناة الـ"MTV"، إلى أنّ "رئيس الحكومة المكلّف حسان دياب سيلتقي رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل اليوم، لتذليل باقي العقد الحكوميّة".
وأوضحت أنّ "الاسم الّذي كان مطروحًا لوزارة الداخلية والبلديات أي القاضي فوزي أدهم، تدنّت حظوظه في الساعات الأخيرة".
كانت هذه تفاصيل خبر معلومات للـMTV: دياب سيلتقي باسيل اليوم لتذليل باقي العقد الحكومية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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