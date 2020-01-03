معلومات للـMTV: دياب سيلتقي باسيل اليوم لتذليل باقي العقد الحكومية

لفتت معلومات لقناة الـ"MTV"، إلى أنّ "رئيس ​الحكومة​ المكلّف ​حسان دياب​ سيلتقي رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال ​جبران باسيل​ اليوم، لتذليل باقي العقد الحكوميّة".

وأوضحت أنّ "الاسم الّذي كان مطروحًا لوزارة الداخلية والبلديات أي القاضي فوزي أدهم، تدنّت حظوظه في الساعات الأخيرة".