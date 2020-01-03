أنجزت فرق ​بلدية صيدا​ إعادة توجيه مصب ​نهر الأولي​ شمال المدينة ليصب مباشرة في البحر وذلك بتوجيهات من رئيس ​البلدية​ المهندس ​محمد السعودي​. وقام رئيس لجنة الطوارىء البلدية عضو المجلس البلدي الحاج حسن الشماس بمتابعة العمل ميدانيا بالتعاون مع المتعهد ​محمد سعد​ ، لافتا إلى أن البلدية تلقت نداءات من بعض أصحاب الممتلكات الذين تأثروا من شدة جريان النهر مع إنحراف مجراه الطبيعي المعتاد، وأن العمل تم برغم ​الأمطار​ الغزيرة وبالتنسيق مع مفرزة الشواطىء في صيدا والجنوب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فرق بلدية صيدا تُعيد توجيه مصب نهر الأولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.