اتحاد علماء المقاومة معزيا بسليماني: كان شريكا للمقاومة الفلسطينية في كل انتصاراتها

تقدم ​الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة​ إلى المرشد الاعلى للثورة الإيرانية ​السيد علي الخامنئي​، وإلى الشعب الإيراني، وإلى شعوب الأمة الإسلامية جمعاء، بـ"أصدق آيات التعازي باستشهاد قائد فيلق ​القدس​ ​اللواء​ ​قاسم سليماني​، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يجزيه على ما قدم للأمة الإسلامية خير الجزاء، وأن يجعل ما قدمه ل​فلسطين​ زاداً للتحرير وعدةً للمقاومة، وسبيلاً للنصر والعودة".

وفي بيان له، أوضح الاتحاد انه "ليس غريباً أن يرتقي سليماني شهيداً بغارةٍ أميركية حاقدة، فلقد تمنى الشهادة، وعمل في سبيلها، وصدق الله عز وجل في طلبها، وهو الذي لم يتأخر عن خوض المعارك وتحدي الأعداء في كل المواقع، فكان شريكاً للمقاومة الفلسطينية في كل انتصاراتها، كما كان شريكاً في صناعة النصر على العدو الصهيوني في ​لبنان​، وقد كان له شرف المساهمة في تطهير الأمة من خوارج العصر ودعاة الفتنة و​التطرف​، الذين استباحوا الدماء وقتلوا العباد، وفجروا البلاد".

وأشار الى انه "عظم الله أجر أمتنا بشهادة سليماني، وعوضنا الله عز وجل من يقوم مقامه، ويحل مكانه في تيار المقاومة، ويحمل الراية من بعده عاليةً خفاقة، ليكيد العدو ويرغمه حياً وشهيداً، وينتصر عليه حاضراً بيننا وغائباً عنا، في جنان الخلد في مقعد صدقٍ عند مليكٍ مقتدرٍ، مع النبيين والشهداء وحسن أولئك رفيقاً، وعهداً له ولكل الشهداء، أن نواصل دربه وأن نكمل المسيرة التي بدأها حتى تحقيق الوعد الإلهي الخالد باستعادة القدس وتطهير ​المسجد الأقصى​ ومسرى رسوله الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم".