قائد القطاع الغربي لليونيفيل يشارك في لقاء إتحاد بلديات القلعة

شارك قائد القطاع الغربي لليونيفيل الجنرال الايطالي دييغو فيليبو فولكو باللقاء الدوري لرؤساء بلديات إتحاد القلعة والذي عقد في سراي ​تبنين​ بحضور الرئيس الاستاذ ​نبيل فواز​ وقائد الكتيبة الماليزية العقيد خيرول أنور بن صعب ومشاركة رؤساء البلديات ضمن إطار اللقاءات التي تهدف الى تمتين العلاقة بين ​اليونيفيل​ والسلطات المحلية والى زيادة التعاون المثمر فيما بينهما.

وأشاد فواز بدور ​الكتيبة الإيطالية​ الريادي والتعاون الوثيق مع ​الجيش اللبناني​ في سبيل تحقيق الامن والاستقرار في ​جنوب لبنان​ ثم شكر الجنرال فولكو على حضوره ومشاركته ثم نوه بدعمه لبلديات ​الجنوب​ عموما ولبلديات الاتحاد خصوصا وأشاد بالمشاريع العديدة التي ينفذها مكتب التعاون المدني العسكري التابع للواء الايطالي غراناتييري دي سردينيا" لفائدة السكان المحليين وابناء المنطقة.

بدوره شكر الحنرال فولكو الرئيس فواز ورؤساء البلديات على حفاوة الإستقبال وعلى استضافتهم وبصفته قائد للقطاع الغربي أكد على إلتزام كافة الوحدات الإيطالية، الماليزية ، الايرلندية، البولندية والغانية والوحدات الاخرى المنضوية تحت امرته مواصلة دعم السكان المحليين ثم شدد على أهمية دعم السلطات المحلية والأهالي في سبيل إنجاح مهمة اليونيفيل.