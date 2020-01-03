الدفاع المدني: نقل جثة رجل من برج حمود إلى مستشفى بعبدا الحكومي

ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني، أنّ "عناصر من ​الدفاع المدني​ نقلوا رجلًا مجهول الهوية من ​برج حمود​ - ​المتن​، إلى "​مستشفى بعبدا الحكومي​".

وأوضحت أنّه "قد تمّ نقل الجثة بعد حضور ​الأجهزة الأمنية​ المختصّة، وإتمامها للإجراءات القانونيّة اللّازمة".