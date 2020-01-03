الرئيس عون تلقى برقيات تهنئة بالأعياد من نظرائه بالبحرين والكويت وقطر ومصر وفلسطين وإيران

تلقّى رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ عددًا من برقيات التهنئة بالأعياد، فقد أبرق ملك ​البحرين​ ​حمد بن عيسى آل خليفة​، مهنئًا ومتمنيًا لرئيس الجمهورية والشعب ال​لبنان​ي الازدهار والصحة.

كما أبرق أمير الكويت ​صباح الأحمد الجابر الصباح​، سائلًا الله أن "يجعل هذا ​العام الجديد​ عام خير على أمّتينا العربيّة والإسلاميّة والإنسانيّة جمعاء، وأن يعمّ الأمن والسلام ويتحقّق الرخاء والازدهار للشعوب الشقيقة والصديقة كافّة".

أمّا أمير قطر ​تميم بن حمد آل ثاني​، فتمنّى للرئيس عون الصحة والعافية، وللشعب اللبناني التقدّم.

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من جهته، تمنّى الرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​ أن "يتيح العام الجديد فرصة لتضافر جهودنا من أجل التغلّب على التحديات الجسام الّتي يشهدها عالمنا اليوم، للمضي قدمًا نحو تحقيق أهداف السلام والاستقرار والتنمية الّتي نسعى اليها جميعًا".

في حين ضمّن الرئيس الفلسطيني ​محمود عباس​ برقيته، تقدير الفلسطينيين لـ"مواقف الدعم الأخوي الثابت الّتي تقفونها في لبنان مع شعبنا ونضاله من أجل نيل حريّته وإقامة ​الدولة الفلسطينية​ المستقلة وعاصمتها ​القدس​ الشريف، الضمانة الأكيدة لتحقيق السلام العادل الّذي تتوق إليه شعوب منطقتنا كافّة".

إلى ذلك، تلقّى الرئيس عون برقيات تهنئة من نظيريه الإيراني ​حسن روحاني​، والبولوني اندريه دودا.