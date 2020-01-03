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إتهامية بيروت أحالت ملف خليفة على النيابة العامة ووقفة تضامنية معه أمام قصر العدل

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أحالت الهيئة الإتهامية في ​بيروت​، ملف الدكتور ​عصام خليفة​ على ​النيابة العامة​ الإستئنافية في بيروت، تمهيدًا لإحالته على ​محكمة الجنايات​ في بيروت، وتحديد موعد للاستجواب التمهيدي وبدء محاكمته بجناية "تقديم شهادة زور أمام ​القضاء​"، في الدعوى المُقامة ضدّه من رئيس "​الجامعة اللبنانية​" الدكتور ​فؤاد أيوب​.

وقد أعلن خليفة أنّ وكيله القانوني سيُميّز قرار الهيئة الإتهامية، ويَطلب إبطاله وتصديق القرار الظني الّذي أصدره قاضي التحقيق في بيروت أسعد بيرم، ومنع عنه المحاكمة في هذا الجرم.

في سياق نتّصل، نفّذ عدد من الأساتذة الجامعيين والطلاب والمثقّفين وناشطين في ​الحراك المدني​، اعتصامًا أمام ​قصر العدل​ في بيروت، رفضًا لقرار الهيئة الاتهامية في بيروت، وإصدار مذكّرة إلقاء قبض بحقّ خليفة، من ثمّ انتقلوا للاعتصام أمام الإدارة المركزية لـ"الجامعة اللبنانية" في المتحف، وطالبوا بإبعاد ملف الجامعة عن التسييس.

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