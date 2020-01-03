السيناتور الأميركي روبيو: سليماني كان يخطط لانقلاب في العراق

ركّز السيناتور الجمهوري الأميركي ماركو روبيو، على أنّ "بتوجيهات من الزعيم الأعلى الإيراني، كان قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني يخطّط لانقلاب في العراق".
ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "سليماني كان يعمل على إفساد وتهديد السياسيّين واستغلال موارد العراق، وجلب قوّة عسكريّة كبيرة موالية له، في مسعى لجعل العراق منصّة لمهاجمة الولايات المتحدة الأميركية وحلفائنا".
وكانت قد أدّت ضربة أميركيّة، فجر اليوم الجمعة، في محيط مطار بغداد، إلى مقتل سليماني ونائب هيئة "الحشد الشعبي" أبو مهدي المهندي.
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